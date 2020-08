Cómo identificar a un socialista

Cada ser humano es un mundo, reza el dicho. Y cuánta razón tiene. Las personas tenemos personalidades, gustos y formas de pensar diferentes. Somos influenciados por el entorno en que nos desenvolvemos, la crianza que recibimos, las experiencias vividas y las características individuales. Algunos puntos de vistas y opiniones que tenemos son pasajeros e intrascendentes. Pero hay una gran cantidad de temáticas que nuestra postura y acciones sobre ellas nos definen como ser. Por ejemplo, la política forma parte de los asuntos de debate en donde lo que pensamos, decimos y hacemos nos clasifica y categoriza. Hay tantas corrientes políticas que resulta abrumador investigar sobre todas ellas. Por eso hoy, en este artículo, nos centraremos en el socialismo, pero por el momento, sólo hablaremos sobre los partidarios del socialismo. Sigue leyendo y aprende, cómo identificar a un socialista.

Para identificar a alguien por su postura política primero debemos conocer el movimiento que apoya. Por lo tanto, a continuación, hablaremos sobre qué es el socialismo para facilitarnos el cómo identificar a un socialista.

¿Qué es el socialismo?

En la búsqueda del gobierno humano ideal se han probado diversas formas de gobierno, entre ellas se encuentra el socialismo. Este sistema social promueve que el Estado sea propietario y controle los medios de producción. Para los comunistas, el socialismo se ubica entre las formas de gobierno capitalistas y comunistas, considerándolo una etapa intermedia.

El socialismo no es nuevo, incluso la idea del mismo se remonta a la mitología griega. En ella se relata que mientras gobernó el dios Cronos se vivió una época de oro. En este gobierno mitológico no existía la propiedad privada y todos poseían igual derecho sobre la propiedad común. También filósofos como Platón y Aristóteles hablaron sobre el concepto del socialismo. No obstante, fue en el siglo XIX cuando el socialismo moderno aparece en escena. El protagonista de esta historia fue Francia. Cuando debido a los problemas que causó la revolución industrial, las masas pensaron que eliminando la propiedad privada, el pueblo disfrutaría de los beneficios del trabajo común con igualdad. Incluso hubo personajes influyentes como Robert Owen, Étienne Cabet y Pierre-Joseph Proudhon, que establecieron una similitud del socialismo con el cristianismo, alegando que estos eran sinónimos.

Marx y el socialismo

Sin embargo, los fundamentos del socialismo los asentó Karl Marx, haciendo eco de corrientes de pensamientos de Moro y Hegel. En resumen, opinaban que la sociedad ideal estaba libre de la lucha entre clases, se caracterizaría por la paz y la libertad y no habría necesidad de tener fuerzas militares, ni siquiera gobiernos. Este socialismo se convirtió en una utopía. La historia es más larga, pero a efectos prácticos basta decir que muchos siguieron esta forma de pensar con un fervor que rayaba en lo religioso. Con el paso del tiempo conseguir la sociedad que describía Marx trajo dos vertientes. Él opinaba que para conseguirla se necesitaría la rebelión del proletariado contra la burguesía. Por eso, las vertientes iban en conseguir esa libertad mediante la rebelión violenta o, la otra forma era, por la rebelión gradual. Quienes terminaron eligiendo la primera se convirtieron al comunismo. En cambio, la vertiente socialista rechazó la violencia. Creando modelos de gobierno en Europa conocidos como socialdemocracia, que se mantienen hasta ahora.

Ya en años más recientes, siendo los protagonistas países latinos, el socialismo cobró auge. Adoptando el término de Socialismo del siglo XXI. Este supone adaptar el socialismo que describió Marx a la sociedad actual.

Cómo identificar a un socialista

Ya conociendo en qué consiste el socialismo y teniendo un resumen de la historia del mismo, podemos responder Cómo identificar a un socialista. Algunas características del socialista (sobre todo el que se incline por el Socialismo del siglo XXI) son: